Ростовчанина подозревают в жестоком преступлении против таксиста в Крыму

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Ростовчанина подозревают в совершении жестокого преступления в отношении таксиста в Крыму. По информации следственных органов, 38-летний мужчина, проживающий в Ростовской области, находился в городе Судаке. В конце рабочего дня он решил воспользоваться услугами такси, чтобы вернуться домой.В ходе поездки между ним и водителем возникла ссора. В порыве ярости ростовчанин достал нож и несколько раз ударил 77-летнего таксиста в область шеи. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.После этого подозреваемый попытался спрятать тело в кустах, а затем покинул автомобиль и скрылся с места происшествия.Материалы, собранные следственными органами, были переданы в прокуратуру, как сообщают представители правоохранительных органов.