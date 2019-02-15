В районе аварии на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка



В районе страшной аварии в Октябрьском районе Ростовской области образовалась пробка. На полосе движения в сторону Шахт скопился многокилометровый затор из автомобилей. Он начинается возле Муравьёвки и достигает самого города. Скорость движения не превышает десяти километров в час, на некоторых участках — пяти километров в час. При этом пробка продолжает увеличиваться.



Напомним, ужасное ДТП случилось на 999-м километре трассы около полудня 19 февраля. В результате столкновения микроавтобуса «Мерседес Бенц», КамАЗа и легковушки «Хёндай» погибли шесть человек, ещё 13 получили травмы. Среди пострадавших оказались и два ребёнка. Все они были доставлены в БСМП города Шахты.



Автомобили полностью перекрыли проезд, сейчас на месте трагедии работают спасатели.



