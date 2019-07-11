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Из-за ДТП с зерновозом на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка

Из-за ДТП с зерновозом на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка
Из-за аварии с двумя зерновозами в Ростовской области на трассе автомобилисты стали в многокилометровую пробку. Скорость движения автомобилей не превышает 2-3 километров в час.

Как ранее сообщалось, около 15 часов 13 июля на 949-м километре трассы М-4 «Дон» произошло столкновение двух зерновозов. После удара один из них перевернулся, а зерно высыпалось на дорогу.

Перевернувшийся большегруз перегородил проезд другим автомобилям. Из-за этого в районе ДТП собралась многокилометровая пробка, автомобилисты с трудом проезжают по трассе со скоростью не больше трех километров в час.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

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