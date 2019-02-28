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В Ростове из-за аварии на Нансена образовалась пробка

В Ростове из-за аварии на Нансена образовалась пробка

Авария стала причиной заторов на улицах Ростова вечером во вторник. ДТП произошло 5 марта на улице Нансена.

По словам свидетелей происшествия, столкнулись «Хендай», «Киа» и «Шевроле». Участники ДТП полностью заблокировали проезжую часть.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на этом участке городской дорожной сети образовалась огромная пробка. Затор начинается от переулка Уфимского. Скорость движения не превышает пяти километров в час.

В результате аварии никто не пострадал. Иномарки получили механические повреждения.

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