В Ростове из-за аварии на Нансена образовалась пробка
Авария стала причиной заторов на улицах Ростова вечером во вторник. ДТП произошло 5 марта на улице Нансена.
По словам свидетелей происшествия, столкнулись «Хендай», «Киа» и «Шевроле». Участники ДТП полностью заблокировали проезжую часть.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на этом участке городской дорожной сети образовалась огромная пробка. Затор начинается от переулка Уфимского. Скорость движения не превышает пяти километров в час.
В результате аварии никто не пострадал. Иномарки получили механические повреждения.