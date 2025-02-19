В пожаре на улице Художественной в Ростове пострадала 22-летняя девушка

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пожар произошел в многоэтажке в Ростове. В горящей квартире находилась 22-летняя мать с ребенком. Возгорание случилось 18 февраля.Днем в микрорайоне Платовском на улице Художественной случился пожар в многоэтажке. Возгорание произошло в одной из квартир на 12-м этаже. В этот момент в ней находились 22-летняя мать с ребенком. Спасателям удалось потушить пламя на 25 квадратах. Из-за сильного задымления из многоэтажки были эвакуированы 70 человек.В региональном ГУ МЧС сообщили, что хозяйку горящей квартиры с ожогами рук госпитализировали в больницу. Ребенок не пострадал.