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В пожаре на улице Художественной в Ростове пострадала 22-летняя девушка

В пожаре на улице Художественной в Ростове пострадала 22-летняя девушка
Пожар произошел в многоэтажке в Ростове. В горящей квартире находилась 22-летняя мать с ребенком. Возгорание случилось 18 февраля.

Днем в микрорайоне Платовском на улице Художественной случился пожар в многоэтажке. Возгорание произошло в одной из квартир на 12-м этаже. В этот момент в ней находились 22-летняя мать с ребенком. Спасателям удалось потушить пламя на 25 квадратах. Из-за сильного задымления из многоэтажки были эвакуированы 70 человек.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что хозяйку горящей квартиры с ожогами рук госпитализировали в больницу. Ребенок не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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