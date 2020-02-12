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В Ростовской области женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры

В Ростовской области женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры
Жительнице Ростовской области выпрыгнула со второго этажа, спасаясь из горящей квартиры. ЧП произошло в Усть-Донецке 14 февраля.

Пожар произошёл в одной из квартир дома на улице Ленина. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания двоих детей, хозяйку квартиры, где находился очаг возгорания и её сына. В доме оставались женщина и двое маленьких детей. Они находились на третьем этаже. Спасать их пришлось с помощью лестницы.

Всего были эвакуированы 10 человек. При этом жительница второго этажа не дождалась помощи пожарных и выпрыгнула из окна квартиры. При падении она получила различные травмы.
- Пострадавшую доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – К тушению привлекались три единицы техники и 12 человек.

Помощь медиков также понадобилась жителям квартиры, где случился пожар.

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