В Ростовской области женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры



Жительнице Ростовской области выпрыгнула со второго этажа, спасаясь из горящей квартиры. ЧП произошло в Усть-Донецке 14 февраля.



Пожар произошёл в одной из квартир дома на улице Ленина. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания двоих детей, хозяйку квартиры, где находился очаг возгорания и её сына. В доме оставались женщина и двое маленьких детей. Они находились на третьем этаже. Спасать их пришлось с помощью лестницы.



Всего были эвакуированы 10 человек. При этом жительница второго этажа не дождалась помощи пожарных и выпрыгнула из окна квартиры. При падении она получила различные травмы.

- Пострадавшую доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – К тушению привлекались три единицы техники и 12 человек.



Помощь медиков также понадобилась жителям квартиры, где случился пожар.

