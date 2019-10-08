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В ростовской многоэтажке в Суворовском произошёл пожар

В ростовской многоэтажке в Суворовском произошёл пожар

Ночной пожар разбудил жильцов 18-этажного дома в микрорайоне Суворовском. Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки № 14 по улице Петренко.

Около полуночи 9 октября на 17-м этаже загорелся балкон. Очень быстро пламя перекинулось на комнаты. В этот момент в квартире находилась девушка с ребёнком. К счастью, им вовремя удалось покинуть помещение.

По словам жильцов, прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.

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