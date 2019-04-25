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Мать с трехлетним ребенком погибли во время пожара в многоэтажке в Ростове

Мать с трехлетним ребенком погибли во время пожара в многоэтажке в Ростове
В донской столице при пожаре в многоэтажке погибли мать с ребенком. Происшествие случилось днем 27 апреля на улице Еременко.

По словам очевидцев, пожар начался в квартире на 10-м этаже. Хозяйка жилища не смогла выбраться через дверь, поэтому приняла достаточно смелое решение - прыгнуть из окна. Когда местные жители растянули под окном простыню, она сначала выбросила своего маленького сына, а затем прыгнула сама.

Травмы, полученные при падении, оказались смертельными для обоих. 32-летняя женщина и ее трехлетний сын скончались.

- Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

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