В поселке Ростовской области сгорела иномарка

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Белокалитвинском районе Ростовской области сгорела иномарка. Происшествие случилось в поселке Шолоховском около 2:00.Большинство жителей улицы Горького уже спали, когда по всему поселку начал распространяться сильный запах дыма и гари, который проникал в дома через открытые окна. Проснувшись и увидев на улице огонь, очевидцы случившегося вызвали на помощь пожарных. Полыхал автомобиль марки «Опель Омега», припаркованный неподалеку от дома. Соседи принялись помогать тушить огонь.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, к счастью, никто не пострадал, а возгорание удалось ликвидировать до прибытия спасателей, поэтому машину, скорее всего, удастся восстановить. Причина ЧП пока остается неизвестной. Не исключено, что это мог быть поджог.