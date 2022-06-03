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В поселке Ростовской области сгорела иномарка

В поселке Ростовской области сгорела иномарка

В Белокалитвинском районе Ростовской области сгорела иномарка. Происшествие случилось в поселке Шолоховском около 2:00.

Большинство жителей улицы Горького уже спали, когда по всему поселку начал распространяться сильный запах дыма и гари, который проникал в дома через открытые окна. Проснувшись и увидев на улице огонь, очевидцы случившегося вызвали на помощь пожарных. Полыхал автомобиль марки «Опель Омега», припаркованный неподалеку от дома. Соседи принялись помогать тушить огонь.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, к счастью, никто не пострадал, а возгорание удалось ликвидировать до прибытия спасателей, поэтому машину, скорее всего, удастся восстановить. Причина ЧП пока остается неизвестной. Не исключено, что это мог быть поджог.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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