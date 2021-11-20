В Ростове на Дебальцевской сгорела иномарка

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону дотла сгорела иномарка. Происшествие случилось 21 ноября около полуночи.Большинство жителей домов на улице Дебальцевской уже спали, как вдруг в их квартиры начал проникать сильный запах дыма. Они вызвали пожарных. Не секрет, что автомобили сгорают очень быстро, поэтому, несмотря на то, что бригада прибыла сразу, пламя бушевало уже по всей площади иномарки «Хендай».К счастью, водителя внутри не было, поэтому обошлось без пострадавших. Однако восстановить машину уже не удастся. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения огня привлекали семь человек личного состава и две единицы техники.