В Ростове на Закруткина дотла сгорела иномарка

Фото: гУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону дотла сгорел автомобиль. ЧП случилось 11 февраля около 3:00 на улице Закруткина.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, машина марки «Субару» была припаркована неподалеку от дома владельца. Когда в иномарке вспыхнул огонь, очевидцы вызвали на помощь пожарных. Однако автомобили сгорают очень быстро. За считанные минуты пламя разбушевалось на пяти квадратах. Прибывшие спасатели потушили возгорание, однако восстановить транспорт будет уже невозможно.К счастью, никто не пострадал. Для ликвидации привлекались 11 пожарных и две спецмашины. Причины произошедшего устанавливаются.