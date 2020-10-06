В Октябрьском районе Ростова произошел крупный ландшафтный пожар

Крупный ландшафтный пожар произошел в Ростове. Происшествие случилось в Октябрьском районе днем 8 октября.Сухая трава горела на улице Куликовской в районе дома №16. Пожар распространился на площади 250 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. Причины его возникновения пока что неизвестны, их устанавливают сотрудники госпожнадзора.За последний месяц Ростовская область побила неприятные рекорды по ландшафтным пожарам - ЧП были в Каменском районе, Аксайском районе, в поселке Овощном, Новочеркасске. Сгорело много деревьев в лесничестве и погибло немало животных. Кроме того, несколько десятков дончан остались без крыши над головой и урожая.По предварительным оценкам специалистов, в большинстве случаев причиной происшествий становилась халатность людей и пренебрежение техникой пожарной безопасности.