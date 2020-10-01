Крупный ландшафтный пожар потушили в Новочеркасске

В Новочеркасске потушили крупное возгорание сухой растительности. ЧП случилось днем 2 октября в районе поселка Луговой, сообщает DonDay Новочеркасск.Возгорание камышей произошло вдоль реки Аксай. Из-за ураганного ветра огонь распространился на 700 квадратных метров. Спасатели около пяти часов пытались справиться с наступающим пламенем. В этом им помогли два расчета из поселков Каменоломни и Персиановского.Потушить полыхающую территорию удалось только вечером, до того, как огонь перекинулся на жилые дома. В происшествии никто не пострадал.