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Крупный ландшафтный пожар потушили в Новочеркасске

Крупный ландшафтный пожар потушили в Новочеркасске
В Новочеркасске потушили крупное возгорание сухой растительности. ЧП случилось днем 2 октября в районе поселка Луговой, сообщает DonDay Новочеркасск.

Возгорание камышей произошло вдоль реки Аксай. Из-за ураганного ветра огонь распространился на 700 квадратных метров. Спасатели около пяти часов пытались справиться с наступающим пламенем. В этом им помогли два расчета из поселков Каменоломни и Персиановского.

Потушить полыхающую территорию удалось только вечером, до того, как огонь перекинулся на жилые дома. В происшествии никто не пострадал.

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