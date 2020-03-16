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Под Ростовом ликвидировали крупный ландшафтный пожар

Под Ростовом ликвидировали крупный ландшафтный пожар
В Аксайском районе спасатели ликвидировали крупный ландшафтный пожар.

Ранее пожарные ликвидировали очаг № 1 на площади 500 квадратных метров и локализовали очаг № 2 на площади 900 квадратных метров. Полностью пожар был потушен в 20:40.

По данным донского управления МЧС, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работали 51 спасатель и 14 единиц техники.

Напомним, возгорание произошло около 18 часов 18 марта на юго-восточной окраине Мишкинского сельского поселения. Огонь быстро распространялся по сухой растительности и вскоре охватил площадь 2 300 квадратных метров.

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