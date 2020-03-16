Под Ростовом ликвидировали крупный ландшафтный пожар



В Аксайском районе спасатели ликвидировали крупный ландшафтный пожар.



Ранее пожарные ликвидировали очаг № 1 на площади 500 квадратных метров и локализовали очаг № 2 на площади 900 квадратных метров. Полностью пожар был потушен в 20:40.



По данным донского управления МЧС, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работали 51 спасатель и 14 единиц техники.



Напомним, возгорание произошло около 18 часов 18 марта на юго-восточной окраине Мишкинского сельского поселения. Огонь быстро распространялся по сухой растительности и вскоре охватил площадь 2 300 квадратных метров.