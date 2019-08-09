В Ростове на Левом берегу произошел крупный ландшафтный пожар



В Ростове в районе Зеленого острова загорелся камыш. Происшествие случилось днем 11 августа на Левом берегу Дона. Спасатели тушили пожар несколько часов.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в районе Зеленого острова произошел крупный ландшафтный пожар. Загорелся камыш на огромной территории – 1,5 гектара. Спасатели делали все возможное, чтобы пожар не распространился на еще большую площадь.



– На месте работали шесть единиц техники и 24 человека. Сейчас возгорание локализовано, – прокомментировали в ведомстве.



Угрозы населенным пунктам нет. Однако ростовчане жалуются на едкий дым в районе Левобережной. Горожане задыхаются и не могут выйти на улицу.