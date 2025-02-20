Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Подросток и мужчина пострадали в ДТП под Новочеркасском



В Ростовской области на трассе произошла авария, в результате которой пострадали мужчина и подросток. Данный инцидент случился 20 февраля около Новочеркасска.

По предварительным сведениям, около 11 часов утра 31-летний водитель автомобиля марки «Киа Рио» двигался по маршруту «Новочеркасск-Каменоломни». В процессе движения он попытался обогнать «Шевроле Нива», за рулем которой находился 33-летний водитель.

В какой-то момент автомобиль «Киа» на высокой скорости столкнулся с легковым автомобилем. Обе машины вылетели в кювет, а «Нива» перевернулась на бок после удара.

Согласно данным ГИБДД, в этой аварии травмы получили 33-летний водитель «Нивы» и его 13-летний пассажир. Они были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.