Подросток и мужчина пострадали в ДТП под Новочеркасском

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В Ростовской области на трассе произошла авария, в результате которой пострадали мужчина и подросток. Данный инцидент случился 20 февраля около Новочеркасска.По предварительным сведениям, около 11 часов утра 31-летний водитель автомобиля марки «Киа Рио» двигался по маршруту «Новочеркасск-Каменоломни». В процессе движения он попытался обогнать «Шевроле Нива», за рулем которой находился 33-летний водитель.В какой-то момент автомобиль «Киа» на высокой скорости столкнулся с легковым автомобилем. Обе машины вылетели в кювет, а «Нива» перевернулась на бок после удара.Согласно данным ГИБДД, в этой аварии травмы получили 33-летний водитель «Нивы» и его 13-летний пассажир. Они были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.