В Ростове на Западном мужчина бросался с ножом на прохожих

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону на Западном мужчина бросался с ножом на прохожих. Инцидент произошел на проспекте Коммунистическом 23 октября.По словам очевидцев, во дворе дома № 32/2 разгуливал неадекватный местный житель. В какой-то момент он достал нож и стал угрожать пешеходам. Остановить агрессивного мужчину попытался его отец, но сам получил небольшое ранение.Вскоре на вызов приехали полицейские, которые задержали буйного ростовчанина. По информации регионального ГУ МВД, задержанного передали в медицинское учреждение.