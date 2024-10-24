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В Ростове на Западном мужчина бросался с ножом на прохожих

В Ростове на Западном мужчина бросался с ножом на прохожих
В Ростове-на-Дону на Западном мужчина бросался с ножом на прохожих. Инцидент произошел на проспекте Коммунистическом 23 октября.

По словам очевидцев, во дворе дома № 32/2 разгуливал неадекватный местный житель. В какой-то момент он достал нож и стал угрожать пешеходам. Остановить агрессивного мужчину попытался его отец, но сам получил небольшое ранение.

Вскоре на вызов приехали полицейские, которые задержали буйного ростовчанина. По информации регионального ГУ МВД, задержанного передали в медицинское учреждение.
Фото: Ростов.Ру
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