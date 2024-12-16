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Неадекватный мужчина напал на двух девушек в Ростове

Неадекватный мужчина напал на двух девушек в Ростове

В Ростове-на-Дону неадекватный мужчина напал на двух девушек. Данную информацию распространяют очевидцы в социальных сетях.

По словам местных жителей, вооруженный ножом мужчина напал на двух девушек в доме улицы Венеры 11/6 и Орбитальной.

Одной из них он нанес множественные ножевые ранения. Как сообщают очевидцы, девушку госпитализировали. О ее состоянии пока нет никакой информации.

На место происшествия выехали следователи для выяснения всех обстоятельств. 
Фото: DonDay
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