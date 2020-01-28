В Новочеркасске из-за массовой аварии образовалась огромная пробка





В Новочеркасске 31 января произошла массовая авария. ДТП случилось в утренний час пик на спуске Герцена.



Как рассказали очевидцы происшествия, по направлению к центру города одна за другой столкнулись восемь легковых машин и один грузовик. В результате аварии есть пострадавшие. С различными травмами их на «скорой» доставили в БСМП Новочеркасска.



Массовое ДТП привело к затруднению движения по всему городу. В районе места происшествия пробка растянулась на четыре километра в обе стороны.



Движение затруднено от Троицкой площади до начала Харьковской улицы.

