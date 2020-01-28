Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске из-за массовой аварии образовалась огромная пробка

В Новочеркасске из-за массовой аварии образовалась огромная пробка

В Новочеркасске 31 января произошла массовая авария. ДТП случилось в утренний час пик на спуске Герцена.

Как рассказали очевидцы происшествия, по направлению к центру города одна за другой столкнулись восемь легковых машин и один грузовик. В результате аварии есть пострадавшие. С различными травмами их на «скорой» доставили в БСМП Новочеркасска.

Массовое ДТП привело к затруднению движения по всему городу. В районе места происшествия пробка растянулась на четыре километра в обе стороны.

Движение затруднено от Троицкой площади до начала Харьковской улицы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.