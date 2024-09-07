Фото: для иллюстрации ГУ МЧС по Ростовской области

В Новочеркасске для борьбы с ландшафтным пожаром привлекли вертолет Ми-8. Крупное пламя от сухой растительности возникло 6 сентября.Огонь вспыхнул на улице 7-я Линия около 13:00. Ветер разнес пламя на несколько тысяч квадратных метров территории. Огонь подбирался к жилым домам. Очевидцы вызвали спасателей.На место 32 пожарных прибыли на 11 единицах специальной техники. Также на помощь послан аварийно-спасательный отряд и воздушное судно Ми-8.- Вертолет осуществлял пролив воды с воздуха трижды, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - В происшествии никто не пострадал.Только к 18:30 удалось полностью ликвидировать пламя.