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В Новочеркасске для борьбы с ландшафтным пожаром привлекли вертолет Ми-8

В Новочеркасске для борьбы с ландшафтным пожаром привлекли вертолет Ми-8
В Новочеркасске для борьбы с ландшафтным пожаром привлекли вертолет Ми-8. Крупное пламя от сухой растительности возникло 6 сентября.

Огонь вспыхнул на улице 7-я Линия около 13:00. Ветер разнес пламя на несколько тысяч квадратных метров территории. Огонь подбирался к жилым домам. Очевидцы вызвали спасателей.

На место 32 пожарных прибыли на 11 единицах специальной техники. Также на помощь послан аварийно-спасательный отряд и воздушное судно Ми-8.

- Вертолет осуществлял пролив воды с воздуха трижды, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - В происшествии никто не пострадал.

Только к 18:30 удалось полностью ликвидировать пламя.
Фото: для иллюстрации ГУ МЧС по Ростовской области
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