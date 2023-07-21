Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Вертолет Ми-8 привлекли для тушения пожара на складе макулатуры в Аксае

Вертолет Ми-8 привлекли для тушения пожара на складе макулатуры в Аксае
Для тушения пожара на складе макулатуры в Аксае привлекли вертолет Ми-8. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пламя вспыхнуло около 17:10 на складе с макулатурой. Горожане заметили клубы черного дыма и вызвали на место МЧС. Спустя пару минут огонь охватил площадь 2 500 квадратных метров.

Пламя тушат 64 спасателя на 22 автоцистернах. Пожару присвоили третий ранг сложности. Для тушения огня привлекли вертолет Ми-8.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.