Вертолет Ми-8 привлекли для тушения пожара на складе макулатуры в Аксае
Для тушения пожара на складе макулатуры в Аксае привлекли вертолет Ми-8. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Пламя вспыхнуло около 17:10 на складе с макулатурой. Горожане заметили клубы черного дыма и вызвали на место МЧС. Спустя пару минут огонь охватил площадь 2 500 квадратных метров.
Пламя тушат 64 спасателя на 22 автоцистернах. Пожару присвоили третий ранг сложности. Для тушения огня привлекли вертолет Ми-8.