К тушению бушующего пожара на левом берегу Дона привлекли спасательный вертолет и пожарный поезд
С ландшафтным пожаром на левом берегу Дона продолжают бороться спасатели. Происшествие случилось из-за возгорания камыша на улице Чемордачка, 4а.
К ликвидации пламени привлекли спасательный вертолет. Кроме того, ожидается прибытие пожарного поезда. Огонь тушат 144 спасателя и 50 единиц техники.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, пожар охватил территорию возле «Ростов Арены». Угроза близлежащим населенным пунктам и спорткомплексу отсутствует.