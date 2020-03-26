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К тушению бушующего пожара на левом берегу Дона привлекли спасательный вертолет и пожарный поезд

К тушению бушующего пожара на левом берегу Дона привлекли спасательный вертолет и пожарный поезд
С ландшафтным пожаром на левом берегу Дона продолжают бороться спасатели. Происшествие случилось из-за возгорания камыша на улице Чемордачка, 4а.

К ликвидации пламени привлекли спасательный вертолет. Кроме того, ожидается прибытие пожарного поезда. Огонь тушат 144 спасателя и 50 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, пожар охватил территорию возле «Ростов Арены». Угроза близлежащим населенным пунктам и спорткомплексу отсутствует.

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