В Ростове 17-летний парень «на зебре» попал под колеса авто

В Ростове-на-Дону 17-летний парень попал под колеса иномарки. Происшествие случилось около 14 часов 8 февраля.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 43-летняя женщина за рулем «Киа Рио» ехала по проспекту Шолохова в сторону площади Энергетиков. В районе дома № 48 (пересечение со 2-й Линией) по «зебре» проезжую часть переходил юноша. Женщина ударила по тормозам, но было поздно - пешеход оказался под колесами.- В результате ДТП 17-летнего парня с травмами доставили в больницу, - сообщили в ведомстве.