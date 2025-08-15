Юрий Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА в ночь на 15 августа

Фото: Дондей

В трёх городах и четырёх районах Ростовской области были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.По информации главы региона, системы противовоздушной обороны сработали в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.По оперативным данным, пострадавших нет.- Произошло несколько возгораний сухой травы, которые были быстро потушены. В селе Николаевка Неклиновского района в частном доме посечены стены, - добавил Юрий Слюсарь. - Информация о последствиях будет уточняться.