Юрий Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА в ночь на 15 августа

В трёх городах и четырёх районах Ростовской области были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, системы противовоздушной обороны сработали в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.

По оперативным данным, пострадавших нет.

- Произошло несколько возгораний сухой травы, которые были быстро потушены. В селе Николаевка Неклиновского района в частном доме посечены стены, - добавил Юрий Слюсарь. - Информация о последствиях будет уточняться.
