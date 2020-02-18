В Красном Сулине при пожаре в частном доме погиб 31-летний местный житель



В городе Красный Сулин в результате пожара погиб 31-летний местный житель. Возгорание произошло в одноэтажной постройке на улице Галатова.



Сообщение о происшествии поступило в пожарную службу 19 февраля в 11:35. Когда спасатели прибыли на место, огнём была охвачена площадь 64 квадратных метра.

- Во время тушения в доме обнаружен погибший, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



По данным спасательного ведомства, ликвидировать возгорание удалось в 11:53. К тушению привлекали 12 спасателей и три единицы техники.



Причину пожара устанавливают.