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В Красном Сулине при пожаре в частном доме погиб 31-летний местный житель

В Красном Сулине при пожаре в частном доме погиб 31-летний местный житель
В городе Красный Сулин в результате пожара погиб 31-летний местный житель. Возгорание произошло в одноэтажной постройке на улице Галатова.

Сообщение о происшествии поступило в пожарную службу 19 февраля в 11:35. Когда спасатели прибыли на место, огнём была охвачена площадь 64 квадратных метра.
- Во время тушения в доме обнаружен погибший, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

По данным спасательного ведомства, ликвидировать возгорание удалось в 11:53. К тушению привлекали 12 спасателей и три единицы техники.

Причину пожара устанавливают.

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