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В Новошахтинске при пожаре в частном доме погиб пенсионер

В Новошахтинске при пожаре в частном доме погиб пенсионер
В Ростовской области в результате пожара погиб пенсионер. Возгорание произошло в Новошахтинске вечером 4 января.

Происшествие случилось в частном доме на улице Горняков. Пламя распространилось на площадь 64 квадратных метра. Во время тушения спасатели обнаружили в помещении труп мужчины.
- В пожаре погиб 71-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Причину пожара устанавливают.

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