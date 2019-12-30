В Новошахтинске при пожаре в частном доме погиб пенсионер



В Ростовской области в результате пожара погиб пенсионер. Возгорание произошло в Новошахтинске вечером 4 января.



Происшествие случилось в частном доме на улице Горняков. Пламя распространилось на площадь 64 квадратных метра. Во время тушения спасатели обнаружили в помещении труп мужчины.

- В пожаре погиб 71-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Причину пожара устанавливают.