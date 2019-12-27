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В Шахтах при пожаре погиб 60-летний мужчина

В Шахтах при пожаре погиб 60-летний мужчина
В городе Шахты при пожаре в частном доме погиб 60-летний местный житель. Возгорание произошло 28 декабря около трёх часов ночи.

Горение происходило в доме на улице Советской. На место происшествия прибыли семь спасателей и две единицы техники. Огнём была охвачена площадь 28 квадратных метров.
- Во время тушения в доме был обнаружен труп мужчины, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Личность погибшего уже установлена. Им оказался 60-летний местный житель.

В настоящее время специалисты устанавливают, что послужило причиной пожара.

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