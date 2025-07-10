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В Каменском районе площадь ландшафтного пожара продолжает увеличиваться

В Каменском районе площадь ландшафтного пожара продолжает увеличиваться
В Каменском районе Ростовской области площадь лесного продолжает увеличиваться. К 09:00 огонь охватил ещё 67 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

Пожар начался 9 июля в Уляшкинском участковом лесничестве. За 10 часов площадь возгорания выросла с 194 до 391 гектара.

Для ликвидации возгорания были задействованы 194 человека и 54 единицы техники, включая 68 сотрудников и 19 единиц техники от МЧС России.

Угрозы распространения на населенные пункты нет.
Фото: соцсети
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