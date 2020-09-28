Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 20 гектаров

Площадь пожара в лесу в Цимлянском районе увеличилась больше, чем в два раза. С ландшафтным пожаром в лесничестве в Цимлянском районе борются с утра 30 сентября.По данным на 14 часов, площадь горения леса составляет 19,8 гектаров. На месте работают 87 человек и 24 единиц техники. Идёт наращивание группировки.Как ранее сообщалось, пожар начался в степи. Из-за сильного ветра огонь перебросился на лес. В тушении лесных пожаров задействованы силы и средства ГАУ РО «Лес». Пока нет информации, будет ли привлечен вертолет или поезд к тушению возгорания в лесничестве.Ураганный ветер в Ростовской области бушует уже сутки. Порывы в некоторых районах достигают 24 метров в секунду. Неблагоприятные условия продлятся еще как минимум сутки.