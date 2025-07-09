Площадь лесного пожара в Каменском районе Ростовской области увеличилась до 168 гектаров

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Согласно информации, предоставленной Главным управлением МЧС по Ростовской области, пожар, охвативший территорию Каменского лесничества (Уляшкинское участковое лесничество, квартал №31), продолжает распространяться.К 21:00 текущего дня огнем охвачено уже 168 гектаров лесного массива, при этом низовой пожар зафиксирован на 132 гектарах, а верховой – на 36 гектарах.В борьбе с огненной стихией задействованы значительные силы и средства: 154 сотрудника РСЧС и 51 единица техники, включая 68 специалистов и 19 единиц спецтехники от МЧС.Для более эффективной организации тушения пожар разделен на пять оперативных участков.К счастью, на данный момент информация о жертвах или пострадавших не поступала.