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В Каменском районе для тушения ландшафтного пожара привлекли вертолет

В Каменском районе для тушения ландшафтного пожара привлекли вертолет
Для борьбы с крупным лесным пожаром в Каменском районе задействовали вертолёт. Планируется, что в операции примет участие воздушное судно Ми-8, принадлежащее Южному авиационно-спасательному центру МЧС России. Об этом стало известно от ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, пожар начался днём 28 июля в хуторе Филиппенков, расположенном в Красновском сельском поселении.

В данный момент площадь пожара составляет 20 гектаров. В ликвидации пламени задействованы полсотни спасателей.
Фото: соцести
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