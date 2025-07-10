Ландшафтный пожар в Каменском районе увеличился до 427 гектаров

Фото: ГУ МЧС РО

В Каменском районе разгорелся крупный лесной пожар, который охватил территорию площадью 427 гектаров. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.По информации ведомства, сложности в борьбе с огнём возникли из-за неблагоприятных погодных условий: высокой температуры воздуха и сильного ветра.Как добавили в ГУ МЧС по региону, в ликвидации пожара задействованы около 300 сотрудников экстренных служб.Напомним, что возгорание началось днём 9 июля. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.