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Ландшафтный пожар в Каменском районе увеличился до 427 гектаров

Ландшафтный пожар в Каменском районе увеличился до 427 гектаров
В Каменском районе разгорелся крупный лесной пожар, который охватил территорию площадью 427 гектаров. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

По информации ведомства, сложности в борьбе с огнём возникли из-за неблагоприятных погодных условий: высокой температуры воздуха и сильного ветра.

Как добавили в ГУ МЧС по региону, в ликвидации пожара задействованы около 300 сотрудников экстренных служб.

Напомним, что возгорание началось днём 9 июля. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС РО
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