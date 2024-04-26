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В ходе СВО погиб 47-летний доброволец из Ростова-на-Дону

В ходе СВО погиб 47-летний доброволец из Ростова-на-Дону
В ходе специальной военной операции погиб 47-летний доброволец из Ростовской области. Юрий Ясыновский получил смертельное ранение во время выполнения приказа.

Мужчина родом из Ростова-на-Дону. После окончания школы он уехал на север региона, где поступил в чертковское профессиональное училище. Юрий выпустился из образовательного учреждения с дипломом тракториста.

В августе 2023 года мужчина добровольно отправился на СВО. Спустя полгода, 13 февраля, погиб при выполнении поставленной задачи.

Юрия похоронили 21 апреля на кладбище в хуторе Нагибин Чертковского района.
Фото: Администрация Нагибинского сельского поселения
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