В ходе СВО погиб 47-летний доброволец из Ростова-на-Дону

Фото: Администрация Нагибинского сельского поселения

В ходе специальной военной операции погиб 47-летний доброволец из Ростовской области. Юрий Ясыновский получил смертельное ранение во время выполнения приказа.Мужчина родом из Ростова-на-Дону. После окончания школы он уехал на север региона, где поступил в чертковское профессиональное училище. Юрий выпустился из образовательного учреждения с дипломом тракториста.В августе 2023 года мужчина добровольно отправился на СВО. Спустя полгода, 13 февраля, погиб при выполнении поставленной задачи.Юрия похоронили 21 апреля на кладбище в хуторе Нагибин Чертковского района.