В ходе СВО погиб 40-летний сотрудник РЖД из Ростовской области

Фото: администрация Чертковского района

В ходе специальной военной операции погиб 40-летний уроженец Ростовской области. Алексей Тараканов получил смертельное ранение в поселке Клещеевке (ДНР).Мужчина проживал в поселке Чертково одноименного сельского района. После окончания школы отправился на срочную службу в армию. Демобилизовавшись, устроился в РЖД, где проработал 20 лет.Когда началась спецоперация, Алексей решил принять в ней участие. Жизнь мужчины оборвалась 22 мая 2023 года во время исполнения приказа. Тело бойца смогли вывезти на малую родину лишь спустя 11 месяцев.Алексея похоронили 19 апреля. По информации администрации Чертковского района, он посмертно был награжден орденом Мужества.