В зоне СВО погиб 24-летний доброволец из Ростова

Фото: Соцсети.

В зоне проведения специальной военной операции погиб 24-летний доброволец из Ростова-на-Дону. Юрий Харченко получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.Молодой человек был родом из города Зверево. Позже он переехал в Ростов и до самой службы жил в донской столице. Он отучился в техникуме на сварщика.По словам сестры бойца, Анастасии, Юрий работал в Мариуполе, где восстанавливал разрушенные объекты. Затем их отец отправился на передовую, а в сентябре за отцом последовал и сын.Ростовчанин получил осколочные ранения в голову в районе села Клещеевки 15 октября.Похороны прошли 27 октября со всеми воинскими почестями.