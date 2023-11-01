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В зоне СВО погиб 24-летний доброволец из Ростова

В зоне СВО погиб 24-летний доброволец из Ростова
В зоне проведения специальной военной операции погиб 24-летний доброволец из Ростова-на-Дону. Юрий Харченко получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.

Молодой человек был родом из города Зверево. Позже он переехал в Ростов и до самой службы жил в донской столице. Он отучился в техникуме на сварщика.

По словам сестры бойца, Анастасии, Юрий работал в Мариуполе, где восстанавливал разрушенные объекты. Затем их отец отправился на передовую, а в сентябре за отцом последовал и сын.

Ростовчанин получил осколочные ранения в голову в районе села Клещеевки 15 октября.

Похороны прошли 27 октября со всеми воинскими почестями.
Фото: Соцсети.
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