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На трассе в Ростовской области в ДТП с фурой погиб мужчина

На трассе в Ростовской области в ДТП с фурой погиб мужчина
На трассе в Ростовской области произошла трагедия, в результате которой погиб водитель легкового автомобиля после столкновения с грузовиком. Автомобильная авария случилось 13 декабря.

Днем 34-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» ехал по трассе Ростов-Волгодонск. В районе хутора Островского мужчина потерял контроль над управлением. Машину занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Черри».

В результате дорожного происшествия водитель легковушки скончался на месте происшествия, - добавили в региональной госавтоинспекции. - 21-летнего пассажира иномарки увезли в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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