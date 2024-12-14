На трассе в Ростовской области в ДТП с фурой погиб мужчина

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе в Ростовской области произошла трагедия, в результате которой погиб водитель легкового автомобиля после столкновения с грузовиком. Автомобильная авария случилось 13 декабря.Днем 34-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» ехал по трассе Ростов-Волгодонск. В районе хутора Островского мужчина потерял контроль над управлением. Машину занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Черри».В результате дорожного происшествия водитель легковушки скончался на месте происшествия, - добавили в региональной госавтоинспекции. - 21-летнего пассажира иномарки увезли в больницу.