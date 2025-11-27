В Ростове суд назначил пожизненное восьми фигурантам дела о подрыве Крымского моста

Фото: Южный окружной военный суд

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону 27 ноября вынесли вердикт по делу о террористической атаке на Крымский мост, произошедшей осенью 2022 года. На скамье подсудимых оказались восемь человек: А. Азатьян, Г. Азатьян, О. Антипов, А. Былин, В. Злоба, Р. Соломко, А. Терчанян и Д. Тяжелых. Им вменялось совершение теракта, а также нелегальное приобретение и транспортировка взрывчатых веществ. Соломко и Терчаняну дополнительно инкриминировали контрабанду взрывчатки.Трагедия на Крымском мосту произошла 8 октября 2022 года. В результате подрыва фуры погибли пять человек, в том числе водитель и пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося поблизости.Мощный взрыв разрушил часть дорожного полотна и вызвал возгорание в следовавшем рядом товарном поезде, повредив вагоны. Следствие выяснило, что в грузовике было установлено взрывное устройство, активированное преступниками.Последовали аресты, и подозреваемым предъявили обвинения в террористической деятельности и незаконном обороте взрывчатых веществ. Расследование обстоятельств данного преступления продолжалось более двух лет. В конце 2024 года дело было передано в суд. Государственное обвинение требовало для всех фигурантов пожизненного заключения.Суд счёл всех обвиняемых виновными и приговорил их к высшей мере наказания – пожизненному лишению свободы. Кроме того, с осуждённых взыскана компенсация ущерба в размере семи миллиардов рублей в пользу физических и юридических лиц, пострадавших в результате теракта.