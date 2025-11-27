Фото: РСЧС

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 27 ноября. Сообщение от РСЧС поступило примерно в 11:30.Около 8:00 спасатели предупредили жителей о беспилотной опасности. Людям порекомендовали зайти в помещения и отойти от окон.Примерно через четыре часа бесплотную опасность в донском регионе отменили.Как уточнили в Минобороны РФ, в период с 23:00 до 8:30 на 27 ноября над Ростовской областью был уничтожен один дрон.