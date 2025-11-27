Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 27 ноября

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 27 ноября
В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 27 ноября. Сообщение от РСЧС поступило примерно в 11:30.

Около 8:00 спасатели предупредили жителей о беспилотной опасности. Людям порекомендовали зайти в помещения и отойти от окон.

Примерно через четыре часа бесплотную опасность в донском регионе отменили.

Как уточнили в Минобороны РФ, в период с 23:00 до 8:30 на 27 ноября над Ростовской областью был уничтожен один дрон.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.