В реке Северский Донец было обнаружено тело подростка из Каменска

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Появились новые детали трагической гибели 16-летнего подростка из Каменска-Шахтинского. Пропавшего неделю назад Захара С. обнаружили в реке, о чем сообщил информированный источник DonDay.Тело Захара С. было извлечено из реки Северский Донец 15 мая, примерно в 15 километрах от города. Длительное нахождение в воде привело к сильным изменениям тела. Процедура опознания проводилась по одежде и вещам, идентифицированным как принадлежащие молодому человеку. Мать подростка пока не готова подтвердить смерть сына.«Мать еще не провела официальное опознание, - сообщил источник. - Она ожидает процедуры в морге».Волонтерская организация "ЛизаАлерт" также подтвердила факт гибели Захара.Следует отметить, что в поисках юноши принимали участие сотни людей: волонтеры, сотрудники полиции, родственники, друзья и неравнодушные граждане. Были распространены тысячи ориентировок. К сожалению, найти его живым не удалось.