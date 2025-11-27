Ростовская строительная компания попала в РНП из-за срыва сроков госконтракта

Фото: Donday

Ростовская строительная организация оказалась в списке неблагонадежных исполнителей по причине нарушения сроков, указанных в государственном договоре. Информация об этом случае зарегистрирована в базе данных Арбитражного суда Ростовской области.Речь идет о соглашении между ООО «СТМ» и Центральной районной больницей Тацинского района. Согласно документам, в марте 2024 года больница объявила тендер на выполнение работ по благоустройству территории. Победитель должен был произвести вырубку деревьев и корчевание пней, демонтировать старое бетонное и щебеночное покрытие, обновить пешеходные зоны, а также демонтировать опоры освещения. В обязанности также входили перенос ограждения, установка малых архитектурных форм, укладка специального покрытия на площадках и монтаж навеса. На реализацию этого проекта из бюджета было выделено около 17 миллионов рублей.В соответствии с условиями договора, работы должны были начаться в начале мая и завершиться до конца августа 2024 года. По итогам конкурсных процедур победителем стала ростовская компания ООО «СТМ».Тем не менее, после подписания договора, организация не приступила к исполнению своих обязательств. Подрядчик не предоставил для утверждения план размещения строительной техники на участке, схему передвижения транспорта, график производства работ и не оформил разрешения на проведение земляных работ. В установленные сроки не было осуществлено временное подключение необходимых инженерных коммуникаций на стройплощадке до начала выполнения работ.В связи с этим, заказчик направил исполнителю два письма с претензиями. В ответ на это подрядчиком была представлена скорректированная смета, которая превышала изначальную, зафиксированную в приложении к договору, на 31,5%.Практически через две недели больница приняла решение о прекращении действия договора, мотивируя это тем, что переговоры с подрядчиком не дали положительных результатов. Главной причиной расторжения контракта стало невыполнение условий, отраженных в договоре, со стороны подрядчика.После этого больница обратилась в Ростовское УФАС с просьбой внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Антимонопольный орган, рассмотрев обращение, принял решение о включении компании и двух её участников в РНП сроком на два года.Строительная организация не согласилась с решением антимонопольного органа и подала иск в арбитражный суд. Первая инстанция поддержала решение антимонопольной службы. В дальнейшем подрядчик подал апелляцию на судебное решение.В ноябре арбитражный суд вынес окончательное решение по новому иску, признав включение организации в РНП законным.