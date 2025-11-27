Новости
Донской футболист Денис Глушаков внесён в базу сайта «Миротворец»*

Футболист из Ростовской области Денис Глушаков попал в список сайта «Миротворец». Спортсмен попал в список по причине якобы «Покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Отметим, что в РФ этот ресурс признан экстремистским и содержит списки лиц, посещавших территорию Украины и представляющих, по версии ресурса, потенциальную угрозу.

Денис Глушаков уроженец Миллерово Ростовская области, в октябре 2025 года объявил о завершении профессиональной карьеры. Среди его спортивных достижений — чемпионство России (2017), бронзовые медали чемпионата (2018), Суперкубок России (2017). За всю свою карьеру выступал в клубах «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки», «Пари Нижний Новгород».

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.
Фото: соцсети
