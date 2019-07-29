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В донской столице женщина-пешеход пострадала в столкновении легковушки и автобуса

Фото: Ростов-Главный
В Ростове столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате пострадала женщина-пешеход. ДТП случилось вечером 30 июля на проспекте Нагибина.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением и столкнулся с автобусом № 83, осуществляющим маршрут Центральный рынок – Верхний Темерник.

- От удара иномарку отбросило на ограждение и женщину-пешехода, которая стояла на тротуаре, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Ростовчанка получила травмы и была госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.
Фото: Ростов-Главный

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