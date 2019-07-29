В донской столице женщина-пешеход пострадала в столкновении легковушки и автобуса



В Ростове столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате пострадала женщина-пешеход. ДТП случилось вечером 30 июля на проспекте Нагибина.



По предварительным данным, 19-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением и столкнулся с автобусом № 83, осуществляющим маршрут Центральный рынок – Верхний Темерник.



- От удара иномарку отбросило на ограждение и женщину-пешехода, которая стояла на тротуаре, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Ростовчанка получила травмы и была госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.

