В донской столице женщина-пешеход пострадала в столкновении легковушки и автобуса
В Ростове столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате пострадала женщина-пешеход. ДТП случилось вечером 30 июля на проспекте Нагибина.
По предварительным данным, 19-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением и столкнулся с автобусом № 83, осуществляющим маршрут Центральный рынок – Верхний Темерник.
- От удара иномарку отбросило на ограждение и женщину-пешехода, которая стояла на тротуаре, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Ростовчанка получила травмы и была госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.