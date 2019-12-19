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В Ростове при столкновении автобуса с иномарками пострадала 56-летняя женщина

В Ростове при столкновении автобуса с иномарками пострадала 56-летняя женщина
В Ростове-на-Дону в результате аварии с автобусом пострадала 56-летняя женщина. ДТП произошло вечером 20 декабря на проспекте Шолохова.

Известно, что 36-летний водитель автобуса № 85 выбрал небезопасную дистанцию до попутного автомобиля. В результате общественный транспорт столкнулся с иномаркой «Мазда». После этого машина врезалась в иномарку «Хендай».

– В результате происшествия пострадала пассажирка автобуса. С травмами ее доставили в больницу, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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