В центре Ростова женщина ушибла ногу, провалившись в дыру в ливневке

В центре Ростова-на-Дону появилась очередная ловушка для пешеходов и автомобилистов. Местная жительница пожаловалась на дыру в решетке ливневки, в которую она провалилась. Об этом женщина рассказала 4 июня в соцсетях.Ростовчане и раньше попадали в ливневые стоки, падали в канализационные люки без крышек, а автомобилисты лишались колес в ямах и застревали в открытых ливневках. Однако теперь появилась более коварная ловушка. Решетка на ливневом стоке присутствует, только вот пара тонких прутиков обломались, образуя огромную дыру. Решетка есть, но толку от нее немного. Издали это не бросается в глаза, тем более в темное время суток.По словам ростовчанки, она подошла к автобусу на остановке «улица Текучева» на проспекте Буденновском. Женщина уже практически зашла в салон, когда ее нога по бедро провалилась в дыру.- Я отделалась сильными ушибами, - поделилась она. - Но ведь так можно с легкостью и ноги сломать или вывихнуть.Женщина также добавила, что собирается обращаться в городскую администрацию с жалобой и просьбой отремонтировать подобные стоки по всему в Ростове.