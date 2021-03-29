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В Ростове под автомобилем провалилась ливневка

В Ростове под автомобилем провалилась ливневка
В Октябрьском районе Ростова под автомобилем провалилась ливневая канализация. ЧП случилось 31 марта в районе дома №10 на улице Дачной.

Фотографии неисправной ливневки владелица автомобиля опубликовала в социальных сетях. На снимках видно, как под тяжестью машины разрушился асфальт, а решетка провалилась и стала ребром.

- Никаких предупреждений о неисправности ливневки нигде нет, - возмутилась ростовчанка.

Женщина также отметила, что в сторону Каменки из-за пробки поток машин довольно плотный. Однако если ехать на скорости, автомобиль запросто может перевернуться - крышка ливневки стоит под углом.

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