В Ростове под автомобилем провалилась ливневка

В Октябрьском районе Ростова под автомобилем провалилась ливневая канализация. ЧП случилось 31 марта в районе дома №10 на улице Дачной.Фотографии неисправной ливневки владелица автомобиля опубликовала в социальных сетях. На снимках видно, как под тяжестью машины разрушился асфальт, а решетка провалилась и стала ребром.- Никаких предупреждений о неисправности ливневки нигде нет, - возмутилась ростовчанка.Женщина также отметила, что в сторону Каменки из-за пробки поток машин довольно плотный. Однако если ехать на скорости, автомобиль запросто может перевернуться - крышка ливневки стоит под углом.