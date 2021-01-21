В Ростове-на-Дону автомобилисты едва не провалились в открытые ливневки

В донской столице посреди дороги появилась очередная ловушка для автомобилистов. Водители жалуются на открытые ливневки. Опасность подстерегает шоферов на улице Нансена, после переезда в сторону Западного. Обеспокоенные автомобилисты поделились видео и фото 22 января в соцсетях.По их словам, выемка настолько большая, что в ливневке запросто можно застрять.- Чуть не влетел туда! - пишет горожанин.Мужчина вставил в яму ствол дерева, который нашел у мусорных баков неподалеку. По крайней мере, ловушку теперь видно издали, что поможет другим водителям ее избежать.