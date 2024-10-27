Над Ростовской областью ночью 27 октября сбили беспилотник

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В ночь на 27 октября в Ростовской области был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.По информации ведомства, силы противовоздушной обороны успешно уничтожили один беспилотник в акватории Азовского моря. Всего на территории России было перехвачено 51 беспилотное летательное устройство.В частности, шесть из них были сбиты в Белгородской области. Четыре беспилотника были уничтожены в Брянской, Липецкой и Орловской областях. Восемнадцать беспилотных летательных аппаратов перехвачены над территорией Тамбовской области. Три — над Воронежской областью и один — над Курской областью.