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В Азове дома повреждены из-за атаки беспилотников. Информацию об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Повреждения зафиксированы в Азове и Азовском районе. Единая дежурная служба получила множество сообщений о разбитых окнах и дверях в домах, а также о повреждениях автомобилей. Врио губернатора отметил, что наибольшее количество разрушений пришлось на многоэтажку по адресу переулок Коллонтаевский, 102-а. Крыша здания полностью разрушена. В доме живут 120 человек. Сейчас на месте работают экстренные службы, проводится эвакуация.По предварительным данным, никто не пострадал. Муниципальная комиссия зафиксирует ущерб, нанесённый имуществу. Юрий Слюсарь заверил, что пострадавшим будет оказана помощь.Кроме того, повреждения получили дома по адресам переулок Коллонтаевский, 43, 41 и 96.