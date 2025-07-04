Женщина погибла в Ростовской области в результате атаки БПЛА

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В Ростовской области из-за атаки беспилотников погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.В ночь на 4 июля дроны атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.В Миллеровском районе, в посёлке Долотинка, из-за падения БПЛА произошло обрушение перекрытий в двухэтажном восьмиквартирном доме. В результате погибла пенсионерка. Из здания были эвакуированы 20 человек. На место происшествия прибыли оперативные службы и глава района.В Азове взрыв БПЛА повредил стёкла в многоквартирном доме, расположенном по адресу: переулок Коллонтаевский, 94. На место происшествия прибыли экстренные службы, жители дома были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.Ещё один БПЛА упал на стадион имени Лакомова. Территория оцеплена.