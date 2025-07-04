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Женщина погибла в Ростовской области в результате атаки БПЛА

Женщина погибла в Ростовской области в результате атаки БПЛА
В Ростовской области из-за атаки беспилотников погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В ночь на 4 июля дроны атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.

В Миллеровском районе, в посёлке Долотинка, из-за падения БПЛА произошло обрушение перекрытий в двухэтажном восьмиквартирном доме. В результате погибла пенсионерка. Из здания были эвакуированы 20 человек. На место происшествия прибыли оперативные службы и глава района.

В Азове взрыв БПЛА повредил стёкла в многоквартирном доме, расположенном по адресу: переулок Коллонтаевский, 94. На место происшествия прибыли экстренные службы, жители дома были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.

Ещё один БПЛА упал на стадион имени Лакомова. Территория оцеплена.
Фото: Donday
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