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Из-за падения обломков беспилотников в Миллеровском районе повреждены дома и машины. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось поздно вечером 4 июня в хуторе Сулин.По данным главы региона, были повреждены два дома на улице Дачной. Разрушен сарай и разбит автомобиль. Также загорелась легковая машина, припаркованная возле магазина «Автолига» на улице Артиллерийской. Всего были повреждены 7 авто.В Миллерово на улице Маршала Ефимова были найдены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Место падения оцеплено, для устранения угрозы туда была направлена группа сапёров. Также было повреждено металлическое сооружение, которое используется для передачи телевизионного сигнала. Из-за этого сигнал был прерван.- Никто из людей не пострадал, - добавил Юрий Слюсарь.Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, в Ростовской области средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов.